Jubileusze małżeńskie par z Żar. W Lunie świętowali nie tylko Złote Gody, ale także Szmaragdowe, a nawet Żelazne!

Czasem trzeba się pokłócić

Wśród par obchodzących rocznicę pięćdziesięciu, wspólnie przeżytych lat, znaleźli się Anita Andrzejewska - Pala oraz Andrzej Pala. - Jesteśmy dwiema różnymi połówkami, z całkiem innego świata, ale się tolerujemy i to chyba nas trzyma - mówi pani Anita.

- Trzeba się czasami pokłócić, bo bez tego to ani rusz - dodaje ze śmiechem pan Andrzej. - Różnimy się, ale dogadujemy się ze sobą, na tym chyba to polega.