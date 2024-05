Juniorzy Stali Gorzów najlepsi w Zielonej Górze

Stal Gorzów była faworytem niedzielnych zawodów. I to z dwóch powodów. Pierwszy: w składzie gorzowskiej drużyny – w przeciwieństwie do poniedziałkowych zawodów w Pile – znaleźli się Oskar Paluch i Jakub Stojanowski, młodzieżowcy zespołu ekstraligowego zespołu. Drugi powód: zielonogórzanie, czyli gospodarze niedzielnych zawodów jechali w sporym osłabieniu, bo sześć dni wcześniej kontuzji ręki nabawił się Krzysztof Sadurski. Falubaz z konieczności wpisał więc do składu debiutanta – Mateusza Kręcisza. Ten pojawił się pod taśmą tylko raz. Tuż po starcie w biegu I zanotował defekt motocykla, z kolejnego wyścigu został wykluczony, a następnie z powodu kłopotów sprzętowych wycofał się z zawodów. Oskar Hurysz mógł więc liczyć na wsparcie tylko Kacpra Rychlińskiego i Mateusza Łopuskiego. Jeśli dodać, że w trzech biegach zielonogórzanie nie mieli żadnego swojego reprezentanta, trzecie ex aequo miejsce zawodach, należy uznać za sukces. Dodajmy, że kłopoty Falubazu – w kontekście kolejnych imprez – mogły być większe. Hurysz zanotował bowiem groźny upadek w biegu XX, gdy wyprostowało jego motocykl na pierwszym łuku i z impetem uderzył w bandę. Na szczęście wstał jednak o własnych siłach.