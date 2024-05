O krok od tragedii. Motocykl juniora Falubazu… rozleciał się na pół. Zawodnik złamał rękę

Motocykl złamał się na pół

Sadurski był jednym z najlepszych zawodników pilskiego czwórmeczu. Wygrał dwa swoje pierwsze biegi. Wygrał też trzeci swój start, który był w wyścigu XI. Po minięciu linii mety i przejechaniu 30-40 metrów upadł jednak na tor, a powodem był nietypowy defekt motocykla. Zawodnikowi Falubazu… kierownica odłączyła się od ramy motocykla. Szczęście w nieszczęściu, że doszło do tego tuż za metą, gdy zawodnicy zwalniają prędkość w swoim sprzęcie. Aż strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby do oddzielenia się kierownicy od ramy doszło kilka-kilkanaście sekund wcześniej. Za juniorem Falubazu jechało bowiem trzech innych zawodników.