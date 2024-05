Kabaret Paranienormalni w Żarach. Trwają przygotowania do Ścierniska, czyli Letnich Spotkań Kabaretowych w Sieniawie Żarskiej

Kabaret Paranienormalni przyjechał do Żar, ale tym razem nie na występ. Panowie odwiedzili m.in. gabinet wójta gminy Leszka Mrożka. Trwają przygotowania do wielkie imprezy, która odbędzie się 11 sierpnia w Sieniawie ŻarskIej. To Letnie Spotkania Kabaretowe Ściernisko. Dla miłośników kabaretu, dobrej zabawy i błyskotliwego humoru to będzie prawdziwa gratka. Na scenie będzie można zobaczyć prawdziwe gwiazdy.