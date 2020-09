Kamila Szczeszek, podprowadzająca Falubazu Zielona Góra, finalistką Miss Startu PGE Ekstraligi. Kto jeszcze?

– Żużlem zaczęłam interesować się przez mojego tatę. To on zabrał mnie na pierwszy mecz i zaraził mnie tym sportem. Żużel kojarzy mi się z pełną trybuną „k” oraz barwami naszego klubu – mówi 19-latka z RM Solar Falubazu.

Szczeszek w półfinałowym głosowaniu internautów na stronie speedwayekstraliga.pl była trzecia. Więcej od niej głosów dostała Magdalena Orkiszewska z Motoru Lublin i Zuzanna Pless z MrGarden GKM Grudziądz, a mniej - Dominika Woźniak. Do finału nie zakwalifikowały się w kolejności: Karolina Wróbel z PGG ROW Rybnik, Klaudia Jeżewska z Fogo Unii Leszno, wspomniana Dudzik z Moich Bermudów Stali oraz Paulina Chamara z Eltroksu Włókniarza Częstochowa.

Miss Startu PGE Ekstraligi - regulamin

Tylko cztery z ośmiu półfinalistek konkursu będą rywalizować o zaszczytny tytuł i nagrody. Finał konkursu rozpocznie się 10 września o godz. 12:00 i potrwa do 15 września do godz. 12:00. Głosowanie będzie odbywało się na tych samych zasadach co eliminacje i półfinał, a głosy będą liczone od nowa.