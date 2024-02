Kasa na zabytki w Żarach. Zostało mało czasu na złożenie wniosku na dofinansowanie remontu

Tylko do piątku 2 lutego można składać wnioski o kasę na remont zabytków w Żarach. Czasu zostało niewiele, więc warto się spieszyć! Właściciele zabytków czy wspólnoty mają szansę na dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych. To najczęściej środki przeznaczone na remontów np. klatki schodowej czy dachu. Kwota dotacji najczęściej nie wystarcza na pokrycie całości prac, ale dla wspólnot czy właścicieli obiektów to spore wsparcie. Wnioski o pieniądze w ramach miejskiej dotacji można składać do 2 lutego w urzędzie miejskim.