Kibice AZS Gorzów są wielcy. Wyciągnęli koszykarki z piekła do nieba

„A-Zet-eS! A-Zet-eS!” Taki doping przez kilkadziesiąt minut niósł się na trybunach Areny Gorzów we wtorkowy wieczór. W nowej gorzowskiej hali drużyna PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów podejmowała VBW Arkę Gdynia. Był to pierwszy mecz półfinału Orlen Basket Ligi Kobiet. Gorzowianki nie zaczęły go dobrze, bo jeszcze tuż przed przerwą przegrywały nawet 29:40. Od czego ma się jednak kibiców…?! To, co zrobili po przerwie, było wprost niesamowite. Swoim dopingiem sprawili, że w trzeciej kwarcie gorzowianki szybko odrobiły przewagę i wyszły na prowadzenie, którego nie oddały już do końca. Gorzowianki wygrały mecz 74:72. Kibice AZS-u! Chapeaux bas! Jesteście wielcy!

Drugi mecz półfinału został zaplanowany na czwartek 7 marca w Gdyni.

Czytaj również:

Kibice ponieśli AZS AJP po pierwszą setkę w Arenie Gorzów