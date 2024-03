Kibice dopingowali co sił w gardłach. AZS AJP Gorzów jednak ze srebrem

To było prawdziwe święto koszykówki! Inaczej być zresztą nie mogło. Ekipy z Gorzowa i Polkowic były najlepszymi drużynami w sezonie zasadniczym Orlen Basket Ligi Kobiet i zasłużenie awansowały do decydującej batalii o złoto.

Finałowa rywalizacja o mistrzostwo Polski odbywa się do dwóch zwycięstw. We wtorek 12 marca pierwszy mecz rozegrano w Polkowicach (zakończył się zwycięstwem gospodyń tego meczu). W czwartek rywalizacja przeniosła się do Areny Gorzów. Choć mecz rozegrano o w miarę wczesnej – jak na dzień powszedni – porze, to na 17.00 w nowej gorzowskiej hali zgromadziło się około 4 tys. widzów. Od początku spotkania mocno dopingowali oni swoje koszykarki. Doping jednak nie pomógł. Mecz wygrały polkowiczanki 83:79 i to one zostały mistrzyniami Polski. Gorzowianki po raz czwarty zdobyły srebro.

