Trzeciego finałowego meczu nie będzie. Polkowiczanki wygrały w Arenie Gorzów i zgarnęły złoto

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AZS AJP GORZÓW WLKP. – KGHM BC POLKOWICE 79:83, stan rywalizacji 0:2, tytuł dla polkowiczanek

Znały stawkę pojedynku

Gospodynie ruszyły, jak lawina

No i się zaczęło. Na kosmicznym poziomie, w ogromnym tempie i z wypiekami na twarzach 4 tysięcy widzów. W pierwszej połowie pomysłem gorzowianek na ogranie klasowych rywalek było kierowanie w ataku jak największej liczby podań do świetnie radzących sobie pod koszem Telengi i Stephanie Jones oraz otwieranie przestrzeni na „wjazdy” Eleny Tsineke . Do tego zagęszczona obrona pod własną tablicą. Polkowiczanki postawiły na rzuty dystansu, które tak znakomicie wychodziły im w pierwszym, wtorkowym spotkaniu.

Walczyły tak, że zerwały z podłogi reklamę

Rywalizacja była tak zacięta, że w pewnym momencie została zniszczona reklama jednego ze sponsorów pojedynku, wyklejona na parkiecie Areny Gorzów. Musiały interweniować służby techniczne, by ją całkowicie usunąć. Przed drugą syreną polkowiczanki poderwały się jeszcze na chwilę do walki, po trafieniach Eriki Wheeler odrobiły prawie wszystkie straty (36:34 w 16 min), lecz na przerwę zeszły ostatecznie przy prowadzeniu AZS AJP aż 50:38.

"Trójki" Piestrzyńskiej odmieniły spotkanie

Gorzowianki nie dość, że nie potrafiły się obronić przed szturmem przeciwniczek, to na dodatek same dramatycznie obniżyły skuteczność rzutową. Do końca trzeciej części pojedynku stać je było tylko na doprowadzenie do remisu 62:62.