Kiedy ruszy nabór do szkół i przedszkoli w Gorzowie? To muszą wiedzieć rodzice!

Kiedy zapisać dziecko do przedszkola lub szkoły?

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy muszą wypełnić wniosek w formie elektronicznej. Do wyboru są maksymalnie trzy placówki. Następnie taki wypełniony podpisany i wydrukowany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru - tłumaczą urzędnicy.

Znany jest już tegoroczny harmonogram naboru do gorzowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Rekrutacja rozpocznie się na początku marca i podobnie jak w poprzednich latach będzie prowadzona drogą elektroniczną. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gorzowie:

Jeśli rodzice nie złożą wydrukowanego wniosku w przedszkolu w terminie od 1 do 15 marca, to ich dziecko nie zostanie ujęte w procesie rekrutacji. O jakich terminach warto jeszcze pamiętać?

Ważny termin dla rodziców obecnych przedszkolaków

Jeśli rodzice zamierzają zapisać przedszkolaka do innego przedszkola miejskiego, to najpierw muszą zgłosić rezygnację w dotychczasowej placówce i nie wypełniać karty kontynuacji edukacji przedszkolnej. Wtedy ich dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy - tłumaczą urzędnicy.

W marcu rusza też nabór do podstawówek

Również w marcu rozpocznie się rekrutacja do publicznych podstawówek w Gorzowie. Ona także zostanie przeprowadzona elektronicznie. Rekrutacja do szkół podstawowych w Gorzowie:

rozpocznie się 4 marca

zakończy się 3 kwietnia

Weryfikacja złożonych wniosków odbędzie się od 6 do 18 kwietnia. Listy dzieci zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do szkół zostaną ogłoszone 22 kwietnia. Do 13 maja rodzice kandydatów będą natomiast musieli złożyć pisemne oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do danej placówki.

