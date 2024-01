Ratuje życie i mogą go używać nawet dzieci. Pierwsza szkoła w Gorzowie z defibrylatorem

Zaczęliśmy od miejsca, do którego uczęszczają dzieci z różnymi schorzeniami, co skłoniło do refleksji, że właśnie tam takie urządzenie powinno się znajdować. Na szczęście nie mieliśmy dotąd takich przypadków, kiedy użycie defibrylatora w szkole byłoby konieczne, więc obecnie jest to działanie czysto profilaktyczne - mówi Renata Pliżga, dyrektor Wydziału Edukacji w gorzowskim magistracie.