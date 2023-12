Zapadła decyzja: Nie będzie szkoły na osiedlu Europejskim w Gorzowie! To nie koniec złych wieści

Za mało dzieci na szkołę?

Będzie miejsce w SP11

Co oznaczają te ostatnie słowa? Przeprowadzki między szkolnymi budynkami.

- Na podstawie analiz zaplanowano, że w najbliższych dwóch-trzech latach Szkoła Mistrzostwa Sportowego z ul. Stanisławskiego przeniesiona zostanie na ul. Okrzei do budynku po dawnym Zespole Szkół Budowlanych. W efekcie tego cały budynek przy u. Stanisławskiego przeznaczony zostanie na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 11. To zaspokoi potrzeby edukacyjne osiedli Staszica i Europejskiego – mówi rzecznik miasta. Magistrat informuje też, że gdyby dziś miała powstać podstawówka na Europejskim, to do klasy pierwszej poszłoby w niej około 60 uczniów. Małoliczne klasy były też w każdym z roczników podstawówki.