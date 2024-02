Kierowca ciężarówki zahaczył naczepą o skrzynkę gazową w Kostrzynie nad Odrą. Na miejscu policja, pogotowie gazowe i straż pożarna

O tym zdarzeniu powiadomili nas Czytelnicy. We wtorek, 27 lutego przy ul. Handlowej kierowca ciężarówki uszkodził skrzynkę gazową. Do zdarzenia doszło podczas manewru cofania. Na miejsce wezwano policję, straż pożarną oraz pogotowie gazowe. Z informacji od Czytelników wiemy, że osoby postronne próbowały ostrzec kierowcę, że zbliża się do skrzynki gazowej. Używali klaksonów. Kierowca ciężarówki jednak nie zareagował i naczepą uderzył o skrzynkę