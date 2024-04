Kierowcy dali "popis" na A2. Jechali pod prąd autostradą, zablokowali korytarz życia

Wracamy do wypadku z 16 kwietnia, do którego doszło na autostradzie A2 na terenie powiatu świebodzińskiego. Na 74 kilometrze autostrady w kierunku Świecka doszło do wywrócenia się busa. Miało być to spowodowane wystrzałem opony. Szczęśliwie kierujący nie odniósł obrażeń, jednak okazało się, że przewożony przez niego ładunek to butle z gazem. Doszło do ich rozszczelnienia.