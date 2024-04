Wypadek na autostradzie A2! Przewrócił się samochód z butlami z gazem. Doszło do ich rozszczelnienia, wyznaczono objazdy

Do wypadku doszło na 74 kilometrze autostrady A2. Miał on miejsce na terenie gminy Szczaniec w powiecie świebodzińskim. Na pasie w stronę granicy z Niemcami przewrócił się ford transit, którzy przewoził butle z gazem. Przewożono w nich tlenek azotu. - Doszło do rozszczelnienia butli - informują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Na miejsce skierowano m. in. grupę ratownictwa chemicznego z PSP w Zielonej Górze.