Kilkadziesiąt dzieci z przedszkola w Bytomiu Odrzańskim nie przyszło na zajęcia. Rodzice na Facebooku opisują objawy, które u nich wystąpiły

- Moja córka przyjechała autobusem do domu ok. 14 i poszła pobawić się z koleżanką. Godzinę później miała już „szklanki w oczach” - opowiada Dajana Gała. - Powiedziała, że boli ją brzuszek i że chce się położyć. Co się położyła, to zaczynała wymiotować. I tak było do prawie trzeciej nocy. Najpierw zwracała treść żołądkową, potem to była żółć. Dzwoniłam do wychowawczyni w przedszkolu, dowiedziałam się, że Zosia jest pierwsza z grupy, a chorują maluszki. Postanowiłam zadzwonić do Sanepidu i poprosiłam o interwencję.