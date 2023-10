Kładą kostkę na drodze do Studni Czarownic w Gorzowie. Hawelańska będzie gotowa w październiku

Hawelańska do końca października?

Robotnicy rozpoczęli prace nad układaniem nawierzchni od strony ul. Sikorskiego. Do tej porty doszli z robotą mniej więcej do wjazdu przed pobliskie bloki przy ul. Sikorskiego.

- Jeśli pogoda nie będzie przeszkodą, do „baby Jagi” dojdziemy do końca października – mówili nam w środowe popołudnie 18 października robotnicy układający kostkę.