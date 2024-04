Uwaga! W weekend na rondo Kosynierów Gdyńskich kierowcy nie wjadą

Dobiega końca układanie ostatniej warstwy asfaltu na remontowanej ul. Kosynierów Gdyńskich. W tygodniu prace odbywały się na odcinku od wodociągów do ronda przy IV LO. Na sobotę i niedzielę 27-28 kwietnia zaplanowano natomiast układanie asfaltu na samym rondzie Kosynierów Gdyńskich. Co zrozumiałe, przez dwa dni będzie ono zamknięte. Na ul. Łokietka oraz na ul. Estkowskiego staną zapory, które uniemożliwiać będą podjazd do ronda.