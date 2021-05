Kolejka ogrodowa i nowa ekspozycja. W Wolsztynie, przy parowozowni, stanie miasteczko kolejowe

Zielona Góra. Zamknijmy fragment ulicy Morwowej dla aut, by stworzyć nowe miejsce kultury?

Trwa zbieranie podpisów od znanych i cenionych w Zielonej Górze osób do władz miasta ws. wyprowadzenia ruchu samochodów z szutrowej uliczki Morwowej - naturalnego zaplecza ekspozycji skansenu kolei powiatowych. Po co? By stworzyć nowy deptak, nową strefę kultury. Wjazd byłby tylko dla mieszkańców czterech domków. To miejsce byłoby dla pieszych, rowerzystów, grup szkolnych itp.