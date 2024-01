Kolejna demonstracja w Gorzowie. We wtorek zielonogórski protest w obronie prawa i mediów

- Witam obrońców wolnego słowa w Polsce, ludzi, dla których nie jest obojętne to co dzieje się w kraju. Dziękuję za ten sprzeciw wobec nieprawnych działań rządu Tuska - mówiła do zgromadzonych europoseł Elżbieta Rafalska.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że zagrożona jest demokracja, bo jej filarem jest pluralizm mediów.

- Dziś jest realizowany w Polsce plan zemsty. Już nie wobec partii politycznej, ale to zemsta polegająca na niszczeniu wyborców - oceniała Rafalska.

W demonstracji wziął udział przewodniczący gorzowskiej Solidarności, Waldemar Ruszkiewicz. Związkowiec wskazywał, że Ci, którzy jeszcze niedawno bronili Konstytucji, dziś milczą, a powinni protestować.

- Jeszcze nie tak dawno, jeden z panów, o którym niektórzy mówią “Bolek” nosił koszulkę z napisem “Konstytucja”. Liczę, że w najbliższych dniach założy taką z napisem “Uchwała”. Solidarność wywalczyła wolność i nigdy nie zgodzi się by łamano prawo - mówił do zgromadzonych.