Ale numer! Radni starej kadencji w Gorzowie już się pożegnali, a... będą musieli przyjść na sesję

To on został królem w wyborach do rady miasta. Ile głosów zebrali nowi radni?

Nowa rada musi czekać na wybór prezydenta

Jak tłumaczy nam Jan Kaczanowski, przewodniczący rady miasta, to że dotychczasowi radni jeszcze raz spotkają się w swoim gronie, to efekt tego, że wybory prezydenckie nie rozstrzygnęły się w pierwszej turze.

- Komisarz wyborczy może wyznaczyć termin pierwszej sesji rady miasta dopiero po ogłoszeniu wyników wyborów na prezydenta. Ponieważ w Gorzowie będzie druga tura, to wyniki ogłosi prawdopodobnie 22 kwietnia, czyli w powyborczy poniedziałek. Od tego czasu komisarz ma siedem dni na podanie daty pierwszej sesji nowej kadencji. Są sprawy w mieście, które nie mogą czekać, dlatego 24 kwietnia jeszcze raz spotkają się dotychczasowi radni. Gdyby wybory prezydenckie rozstrzygnęły się w pierwszej turze, to tego dnia spotkałaby się rada nowej kadencji – mówi J. Kaczanowski, który jest radnym Gorzów Plus.