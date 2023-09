Kolejne pustostany w Gorzowie zostaną wyremontowane. Będą służyć nowym lokatorom

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie szykuje się do przetargu na wyłonienie wykonawców, którzy kompleksowo wyremontują dwadzieścia takich zniszczonych pustostanów. Pieniądze miasto pozyskało z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, którego celem jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na liście socjalnej są przede wszystkim osoby w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej, które potrzebują ogromnego wsparcia lokalowego. Często są to osoby niepełnosprawne lub takie, które nie mogą pracować właśnie dlatego, że opiekują się takim chorym członkiem rodziny. Tymczasem mieszkania, które posiadamy, są w bardzo złym stanie i faktycznie bez tych pieniędzy one nadal stałyby puste. Teraz będą mogły trafić do nowych najemców - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.