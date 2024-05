Kolejny dzień z burzami w Lubuskiem. Są ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą

Uwaga na burze i intensywne opady

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami mogą wystąpić również opady gradu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alerty obowiązują w piątek od godziny 11:00 do godziny 24:00.

Jak zachować się w czasie burzy?

Rzeki mogą gwałtownie przybierać

Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia - informuje Biuro Prognoz Hydrologicznych.

Wzrost poziomu wody może wystąpić na rzekach: Warta dolna od Noteci do ujścia, Obra, Odra środkowa od Słubic do Warty, Odra środkowa od Słubic do Gryfina.

Zobacz również: