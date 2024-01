Kończy się rozprawa dotycząca burmistrza Szprotawy. Ogłoszenie wyroku już za kilka dni

Czy wiemy już, co się stało?

- Czy będzie Pan ubiegał się o odszkodowanie za niesłuszne uwięzienie? - zapytaliśmy burmistrza przed wejściem na salę sądową, przed ostatnią rozprawą. - Trudno, żebym o tym myślał, zanim zapadł wyrok - odpowiedział. - Czy po kilku latach już pan wie, dlaczego doszło do zatrzymania? - Nadal nie wiem, uważałem i uważam, że to była jakaś gra służb specjalnych, a informacje, które do nas teraz docierają, uprawdopodobniają te przypuszczenia - zaznaczył M. Gąsik.

Jak wyglądała "szprotawska afera korupcyjna"?

Do aresztowania burmistrza Mirosława Gąsika doszło w środę, 23 października 2019 roku. Do Urzędu Miejskiego w Szprotawie weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przerywając mu spotkanie z pracownikami. Wyszli z burmistrzem w kajdankach. Do sprawy zatrzymano również miejscowego księdza z półmilionową łapówką wziętą od agenta CBA oraz byłego geodetę miejskiego z Zielonej Góry. Ksiądz (który zmarł w 2020 roku) miał przyprowadzić agenta CBA do urzędu, jako "inwestora". Areszt dla burmistrza był przedłużany kilkukrotnie przez Sąd Rejonowy w Żaganiu. W końcu M. Gąsik wyszedł na wolność w lipcu 2020 r., po wpłaceniu 100 tys. zł poręczenia majątkowego. Po zażaleniu Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uchylił zawieszenie w czynnościach służbowych.