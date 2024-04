Szprotawska natura w szprotawskim parku! Sztuka zdobi miejską zieleń

Rzeźba kobiecej natury stanie przy wejściu do Parku Goepperta w Szprotawie. Ceramiczna figura zostanie zaaranżowana wśród zieleni. - Największym wyzwaniem jest jej wypalenie - powiedziała nam podczas tworzenia pracy Beata Mazur, instruktorka w Szprotawskim Domu Kultury. - To duża praca, mierząca ok. 2 metrów. A z ceramiką bywa różnie.

- W pracowni powstają różne prace - mówi Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy. - Będą one sukcesywnie ozdabiać nasze parki i skwery.