W czwartek 13 stycznia w Lubuskiem potwierdzono 362 nowe przypadki koronawirusa. To najwyższa liczba infekcji w ostatnich siedmiu dniach, ale jednak niższa niż tydzień temu. W związku z tym wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 25,25 os. na 100 tys. mieszkańców.



W Zielonej Górze były 74 zakażenia, w powiecie żagańskim - 41, w pow. gorzowskim - 37, nowosolskim - 31, Gorzowie - 30, żarskim - 28, zielonogórskim - 22, świebodzińskim - 20, strzelecko-drezdeneckim - 19, międzyrzeckim - 18, krośnieńskim - 17, słubickim - 13, sulęcińskim - 11, wschowskim - 1.



Wraz ze spadającą liczbą zakażonych spada liczba hospitalizowanych. Aktualnie wynosi ona 472 i jest niższa aż o 24 osoby w porównaniu z danymi ze środy. O jednego pacjenta zwiększyła się natomiast liczba osób podłączonych do respiratora i aktualnie wynosi ona 32.



W czwartek w całej Polsce potwierdzono 16 678 zakażeń i poinformowano o 481 zgonach związanych z COVID-19. W Lubuskiem odnotowano 17 zgonów. Zmarło pięć osób z powiatu słubickiego, trzy z Zielonej Góry. A w każdym z dziewięciu innych powiatów - gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, sulęcińskim, świebodzińskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim i w Gorzowie zmarła jedna osoba.



