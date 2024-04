Zdrowie pod kontrolą, czyli darmowe badania w Focus Mall w Zielonej Górze. Akcja studentów medycyny na UZ

- Brawo studenci medycyny UZ! - mówili klienci galerii Focus Mall w Zielonej Górze, którzy przy okazji zakupów mogli za darmo skorzystać z badań profilaktycznych i porad. A wszystko to dzięki akcji „Zdrowie pod kontrolą” zorganizowaną przez oddział zielonogórski Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA.

- Wiadomo, jak ciężko dostać się do lekarza, jak długo czeka się na badania – mówi pani Maria, która do galerii Focus Mall przyjechała specjalnie, by skorzystać z darmowego badania USG tarczycy. Przy okazji zmierzyła sobie poziom cukru i ciśnienie.

Ponad 1.300 bezpłatnych badań podczas każdej akcji

Jak podkreśla Dobrosława Kieres z IFMSA-Poland Oddział Zielona Góra, koordynator lokalny ds. zdrowia publicznego– co roku w ciągu ośmiu godzin akcji (od godziny 10.00 do 18.00) w galerii udaje się przeprowadzić ponad 1 300 badań. Warto więc skorzystać z okazji i sprawdzić stan swojego zdrowia.

W sobotę, 27 kwietnia br., w galerii Focus Mall chętnych do udziału w akcji „Zdrowie pod kontrolą” nie brakowało. To cykliczne wydarzenie organizowane jest dwa razy do roku. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa z zakresu zdrowia oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Są one jednym z największych problemów zdrowotnych krajów wysoko rozwiniętych i szybko rozwijających się, w tym Polski. Należą do nich m.in. cukrzyca, nadwaga i otyłość, choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory oraz, nowe w tym gronie pojęcie, niepłodności.

Zdrowy styl życia to jest to!

Do czynników sprzyjających rozwojowi wyżej wymienionych chorób należy siedzący tryb życia, ograniczenie aktywności fizycznej, dieta bogata w wysokotłuszczowe i węglowodanowe produkty, palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu, a także stres. Są to czynniki modyfikowalne, dlatego tak ważna jest profilaktyka i edukacja społeczeństwa dotycząca unikania czynników ryzyka chorób metabolicznych, wykonywania badań przesiewowych oraz reagowania w przypadku wystąpienia objawów choroby.

W związku z tym co roku studenci medycyny, przy wsparciu lekarzy i innych medyków, wykonują darmowe pomiary ciśnienia tętniczego, przygodnego stężenia glukozy we krwi czy zawartości wody i tkanki tłuszczowej we współpracy w organizmie. Dodatkowo udzielają porad dotyczących prawidłowego odżywiania, wykonywania samobadania piersi i jąder, a także udzielania pierwszej pomocy. Możliwa jest także rejestracja w bazie potencjalnych dawców szpiku DKMS.

Badanie wzroku, słuchu, pokazy ćwiczeń, zdrowa dieta

Podczas tegorocznej edycji dzięki współpracy z Vision Express, Centrum Badań Słuchu Audika, firmą MIRO oraz fundacją Mocni na Starcie można również zbadać swój wzrok, słuch, a także swoją tarczycę (w badaniu ultrasonograficznym - USG).

Dzięki wsparciu Towarzystwa Rozwoju Rodziny podczas akcji możliwe jest również przebadanie się pod kątem zakażenia wirusem HIV, HCV i kiłą.

Do akcji dołączyli także studenci fizjoterapii, którzy pokazują podstawowe ćwiczenia i udzielą wskazówek, które pozwolą zadbać o prawidłową postawę ciała oraz Centrum FIT DIETETYK, które wzbogaciła akcję o darmowe e-booki z przepisami.

Podczas wiosennego finału studenci pamiętali również o najmłodszych - dzięki „Szpitalowi Pluszowego Misia” dzieci mają okazję wcielić się w lekarzy i zadbać o zdrowie swoich ukochanych pluszaków, w ten sposób studenci starają się walczyć ze strachem przed białym fartuchem.

