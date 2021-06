Koronawirus w Lubuskiem. Kolejny powiat pokonał COVID-19. Wskaźniki zakażeń |15 CZERWCA

We wtorek 15 czerwca potwierdzono w Lubuskiem cztery nowe przypadki koronawirusa. To o 100 proc. więcej niż w poniedziałek (14 czerwca były tylko dwa), ale wyraźnie mniej niż tydzień temu (8 czerwca było ich 14). W związku z tym wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 0,6 os. na 100 tys. mieszkańców. Wtorkowe dane przyniosły bardzo dobre informacje dla dwóch powiatów na północy województwa. Powiat gorzowski już dziesiąty kolejny dzień nie ma nowego przypadku zakażeń. Teraz dołączył do niego powiat strzelecki. Wtorek jest siódmym kolejnym dniem bez nowych zachorowań. Podobnie jak w przypadku powiatu gorzowskiego, także tutaj wskaźnik zakażeń wynosi 0,0.A jak niskie są wskaźniki w poszczególnych powiatach? Sprawdzicie to na kolejnych stronach.Czytaj również:Polska w czołówce Europy. Niższa zachorowalność tylko na Malcie i w Islandii

Tomasz Czachorowski