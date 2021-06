Krosno Odrzańskie. Lekarz odsunięty od dyżuru wrócił do pracy w szpitalu. Wciąż nie ma postawionych zarzutów. Jak długo będzie tam pracował?

Policję zawiadomiła żona niedoszłego pacjenta. Dlaczego niedoszłego? Tego samego dnia, kilka godzin wcześniej ordynator oddziału wewnętrznego nie przyjął mężczyzny do szpitala. Według relacji kobiety miał wręcz wyrzucić męża z placówki, używając przy tym wulgaryzmów.

Po dwóch tygodniach ordynator jednak wrócił do pracy...

Do naszej redakcji zgłasza się coraz więcej osób, które mają zastrzeżenia do rzeczonego lekarza. Podobne komentarze można też przeczytać np. pod postem Zachodniego Centrum Medycznego, który dotyczy... poszukiwań specjalisty na stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego.

- Szok! Kpina! - wykrzykuje poirytowany pan Andrzej. - Mój ojciec był pod opieką tego lekarza i zmarł, bo nie mogli go znaleźć przez trzy godziny, chociaż miał dyżur.

- Jak dla mnie to nieporozumienie. Jak człowiek z tak odpowiedzialnym zawodem pracuje pod wpływem alkoholu - mówi pani Weronika.

Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego zgłosili się do nas, gdy dowiedzieli się o tym, że ordynator oddziału wewnętrznego wrócił do pracy po opisywanym wcześniej incydencie. Nie ukrywali oburzenia.

Zapytaliśmy prezes szpitala ZCM, Jolantę Siwicką, dlaczego przyjęła ordynatora ponownie do pracy po wcześniejszym incydencie.

- Pan doktor jest w okresie wypowiedzenia, a my poszukujemy nowego ordynatora. - odpowiada J. Siwicka. - Nikt nie cofnął Jego uprawnień, więc ma prawo pracować, a policja wciąż prowadzi postępowanie. Mamy obecnie bardzo trudną sytuację, ze względu na brak lekarzy internistów. Utrata ordynatora byłaby równoznaczna z zamknięciem oddziału wewnętrznego, a to by było ze szkodą dla mieszkańców powiatu.

- Dla mnie najważniejsze jest utrzymanie pracy oddziału, na którym są pacjenci, jak i troska o to, by oddział istniał - dodaje prezes ZCM. - Podkreślam też, że jest to jeden z najlepszych lekarzy specjalistów w regionie, popełnił błąd i ponosi konsekwencje.

Czy inny lekarz pracujący w krośnieńskim szpitalu nie mógłby tymczasowo pełnić obowiązków ordynatora? Na czas znalezienia specjalisty na pełen etat? Prezes Siwicka mówi, że nie. Dlaczego?