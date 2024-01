Księżycowy krajobraz kopalni Babina w Łęknicy. Nie uwierzycie, jak kiedyś wyglądała dzisiejsza geościeżka

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze udostępnia kolejne fotograficzne skarby z kolekcji fotografii autorstwa Czesława Łuniewicza. Tym razem możemy oglądać prawdziwie księżycowy krajobraz, czyli dawną kopalnię w Łęknicy. Dziś to mekka dla turystów, którzy uwielbiają spacerować geościeżką Dawnej Kopalni Babina. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądało to miejsce.

To fenomen na skalę europejską. Największa morena czołowa, ale też pojezierze z akwenami o fascynujących kolorach. Naszego przewodnika - Romana Soberę - spotykamy na początku ścieżki „Dawna kopalnia…

Ścieżka Geoturystyczna Dawna Kopalnia Babina to dziś dla turystów niesamowita atrakcja. Niezależnie od pory roku, to idealne miejsce na spacer i podziwianie pokopalnianego krajobrazu. To miejsce przeszło ogromną metamorfozę. Kolorowe jeziorka powstałe w miejscu dawnych wyrobisk, wieża widokowa, łatwo dostępna ścieżka wśród drzew przyciągają każdego roku wielu turystów.