Kto jest na plusie, a kto notuje stratę? Tak działają spółki w Gorzowie

Wodociągi sprzedały więcej wody, MZK zanotowało stratę, a Słowianka… niemal wyszła na zero. Gorzowscy urzędnicy właśnie poinformowali, jak działają spółki z udziałem miasta.

Sprawozdanie z działalności spółek i fundacji z udziałem miasta to jedna z naszych ulubionych dorocznych lektur. Dlaczego? Bo na przykładzie wyników finansowych poszczególnych spółek można sporo powiedzieć o mieście.

Idzie więcej wody

Spójrzmy choćby na wodociągi. W przedstawionym na przełomie grudnia i stycznia sprawozdaniu (dotyczy ono 2022, jest jednak najnowsze) czytamy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zwiększyło sprzedaż wody o 2,36 proc. Co ciekawe, zmniejszyła się natomiast „sprzedaż” ścieków (o 0,38 proc.).

Zysk netto PWiK za rok 2022 wyniósł 7,188 mln zł (był zatem niższy od tego z roku poprzedniego – 7,883 mln zł). Zysk ze sprzedaży też poszedł w dół – 348,5 tys. zł wobec wcześniejszych 1,664 mln zł.

Pół kilo śmieci dziennie

Z danych kolejnej spółki – Inneko, która zajmuje się śmieciami - wychodzi nam, że statystyczny gorzowianin w ciągu jednego roku produkuje ponad 150 kg śmieci. Przez cały 2022 miejska spółka odebrała bowiem od mieszkańców 20,3 tys. ton odpadów. Jak czytamy w sprawozdaniu, „ceny surowców wtórnych utrzymywały się na zaskakująco niskich poziomach”. Nie dziwi zatem to, że zysk netto Inneko spadł do poziomu 1,502 mln zł (a rok wcześniej wynosił 2,483 mln zł), a zysk ze sprzedaży spadł z 18,890 mln zł do 4,471 mln zł.

Słowianka z tarczą

Zdziwieni byliśmy za to wynikiem Słowianki. Pewnie niejeden z Was słyszał wielokrotnie, że ta spółka co roku przynosi straty. Nie, tym razem nie przyniosła zysku, ale… niemal wyszła na zero. Miała 57,5 tys. zł strat. Jak to możliwe? W latach 2020-2021 była pandemia i przez lockdowny Słowianka notowała około 2,5 mln zł straty rocznie. Spółka skorzystała jednak z tzw. Tarczy Finansowej 2.0, której rozliczenie następowało w 2022.

Dodajmy jednak, że Słowianka na minusie jest „na papierze”, bo musi duże pieniądze zapisywać na przyszłą amortyzację swoich obiektów. Gdyby nie to, byłaby wyraźnie na plusie. Jej przychody ze sprzedaży to 10,369 mln zł, na które składają się wpływy z basenów (78,5 proc.), lodowiska (9,2 proc.) czy z dzierżawy obiektów (9,0 proc.).

Ciekawi nas, jak Słowianka wypadnie w sprawozdaniach za 2023 czy kolejne lata. Oddana do użytku miesiąc temu Arena Gorzów na razie będzie podlegać właśnie pod tę miejską spółkę.

MZK ze stratą

Stratę netto odnotował też Miejski Zakład Komunikacji. Wynosi ona -6,544 mln zł (dla porównania: rok wcześniej był 636 tys. zł „na plusie”).

„Poziom wskaźników rentowności w stosunku do roku poprzedniego wskazuje, że sytuacja spółki nie uległa pogorszeniu. (…) Wszystkie wskaźniki nie powinny wzbudzać obaw dla kontynuacji działalności” – czytamy w sprawozdaniu z działalności miejskich spółek.

A jak radzą sobie inne spółki? Cały czas zysk na porównywalnym poziomie wypracowuje Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 940,6 tys. zł (rok wcześniej 1,202 mln zł). Wyraźnie w górę idzie Gorzowski Rynek hurtowy. W 2020 miał 90 tys. zł straty, w 2021 – było 14 tys. zł zysku, a w najnowszym sprawozdaniu mowa jest o 382,4 tys. zł zysku.

Zysk netto osiągnęły też Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park Naukowo-Przemysłowy (74,6 tys. zł), Gorzowskie Inwestycje Miejskie (101,2 tys. zł). Zysk przyniosła nawet likwidowana Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze (42,7 tys. zł). Czytaj również:

