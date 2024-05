Kuchenne Rewolucje w Lubuskiem! Magda Gessler zaprasza do restauracji "Jedz! Niebecz". To była wielka zmiana! |ZDJĘCIA

Restauracja Gościniec działała w Myszęcinie od dwóch lat. Jej właścicielem jest Dawid, który założył ją przy współpracy z Adrianem szefem kuchni. W miejscu swojej pracy poznał też Julię, z którą od ponad roku tworzą szczęśliwy związek. Choć lokal ma świetną lokalizację, a szefowi kuchni i pozostałym kucharzom nie można odmówić werwy i umiejętności, to niestety zbyt często świeci on pustkami. Dlatego też ekipa młodych ludzi chcących prowadzić fajną i smaczną restaurację, postanowiła zwrócić się o pomoc do znanej restauratorki, by przejść Kuchenne Rewolucje.