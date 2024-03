Łagów na przełomie zimy i wiosny to doskonałe miejsce na spacer. Jeszcze można uniknąć tłumów, które przyjadą tutaj latem Eliza Gniewek-Juszczak

Zamek w Łagowie warty uwagi z każdej strony Eliza Gniewek-Juszczak/Alicja Juszczak Zobacz galerię (17 zdjęć)

Do Łagowa w powiecie świebodzińskim warto przyjeżdżać przez cały rok. Leśne ścieżki to zachęta do spacerów, a ławki nad Jeziorem Trześniowskim polecają się do odpoczynku. W ostatni weekend pogoda przyciągnęła turystów, ale to jeszcze nie są te tłumy, które będą pojawiały się w letnie dni. Warto przyjechać do Łagowa też na przełomie wiosny i zimy.