Landsberg był miastem pięknej architektury i malowniczych parków. Zobaczcie zdjęcia Gorzowa sprzed lat

Wielu z nas z wielką przyjemnością ogląda archiwalne zdjęcia oraz pocztówki z Gorzowa, a dokładniej z Landsberga. Wybraliśmy dla was takie, które mają wyjątkowy klimat. Pokazują one miejsca, które już nie istnieją oraz te, które do dziś mają swoje miejsca w naszej przestrzeni. Wiele z nich dobrze znamy: Park Róż, Park Siemiradzkiego, Kwadrat i centrum miasta...

Gorzów sprzed lat! Tak żyło się w Landsbergu!

Oglądanie tych pocztówek i zdjęć jest jak powrót do przeszłości. Zabieramy was na spacer urokliwymi uliczkami i przez wyjątkowe skwery oraz parki. Zobaczcie: Gorzów, a właściwie to Landsberg, był wyjątkowym, pełnym klimatu miastem. Takim, w którym nie brakowało zieleni. Drzewa były praktycznie wszędzie! To one otulały landsberską architekturę. Kamienice i wszystkie główne budynki w mieście miały wyjątkowe zdobienia, każdy detal miał znacznie.