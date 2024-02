Legendarne krokiety "U Bartosza" w Gorzowie ocenione przez Kebsona. Lokal zaliczył małą wtopę...

- Ciasto nie było gumowe i sam naleśnik był jak najbardziej okej. Co do farszu to pieczarki nie były kwaskowate i wyczuwalny był ser, w pół taki roztopiony, dawało to ciekawe walory smakowe z pieczarkami, trochę jakbym jadł właśnie bułkę albo zapiekankę. Smaczne, ale zdecydowanie dałbym więcej tych pieczarek, bo trochę bidnie, ale smakowo nie było złe - mówi Youtuber.