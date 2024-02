Znany youtuber próbuje smaków Gorzowa. Jak ocenił kultowe bułki z pieczarkami?

Bułki z pieczarkami to symbol Gorzowa

Internauci polecali bułki z Gorzowa

- Już wcześniej, gdy wrzucałem bułki z pieczarkami z Piły czy z Warszawy, to uruchamiała się lokalna społeczność z Gorzowa twierdząc, że najlepsze to w ich mieście, z tradycją. Społeczność gorzowska tłumaczyła, że być w Gorzowie i nie spróbować tej bułki to grzech – mówi na nagraniu Kebson.

To przysmak PRL-u

Bułka ok, ale "z kapci nie wyrwała"

Jak ocenił gorzowską bułkę? – Jadłem bułkę po raz pierwszy w Gorzowie i dla mnie było ok, choć kiedyś może faktycznie wyrywało z kapci. Cena to 11 zł i przy płaceniu pani od razu daje bułkę do ręki. Robiona na zapas, letnia bułka z wydrążonym środkiem. Farsz kwaskowaty i oleisty. Na początku odniosłem wrażenie, że to bułka z kapustą. Być może dodają coś do farszy, stąd ten kwaskowaty posmak. Porcja nie jest wybitnie wielka, ale przekąsiłem i odhaczyłem kolejną kultową budkę. Smakowało, było ok., ale bułka z pieczarkami z Piły była lepsza i nie było tego posmaku – recenzuje Kebson. Dodaje, że gorzowskie bułki wciąż są oblegane. W momencie, gdy składał zamówienie, przed kultowym okienkiem wciąż był ruch.