Lekarz odgraża się pacjentom i wykreśla ich z listy? Sprawę bada Rzecznik Praw Pacjenta. Ciąg dalszy sprawy placówki VITA w Trzcielu

21 marca na Facebooku Centrum Medycznego VITA, które mieści się w miejscowości Trzciel (powiat międzyrzecki), pojawił się wymowny wpis dyrektora tej placówki. Jak wynika z niego, pacjenci coraz częściej tracą cierpliwość i zwracają się do personelu bez szacunku, siarczyście przy tym przeklinając.

Dlaczego pacjenci się tak pieklą? Jak uważa kierownik Centrum Medycznego VITA, to być może przez emocje związane z pandemią. Jednak według niego nie jest to wytłumaczenie.

- Rozumiem, że stres związany z przedłużającą się pandemią wystawia nasz układ nerwowy na ogromną próbę, ale w CM VITA NIGDY nie będzie przyzwolenia na takie traktowanie pracującego w tym miejscu personelu. Zdecydowanie namawiam na obustronny szacunek oraz wyrozumiałość. Jednocześnie informuję, że w przypadku powtarzających się incydentów agresji osoby takie będą usuwane z listy naszych pacjentów z równoczesnym przekazaniem informacji do NFZ (odpowiedni wzór pisma został już przeze mnie przygotowany) - pisze Dariusz Kliszcz.

Jednocześnie kierownik placówki medycznej poinformował, że Centrum Medyczne VITA dokłada wszelkich starań, by poprawić dostępność usług, a przy tym zachować rygor sanitarny.

Skarga do Rzecznika Praw Pacjenta

Jak się okazuje, do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowości w sposobie,w jaki udzielane są świadczenia zdrowotne w Centrum Medycznym VITA.

- Z treści zgłoszenia wynika m.in., że przychodnia odmówiła realizacji zaleceń, które pacjentka otrzymała od lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Została również zmuszona do ujawnienia personelowi rejestracji informacji, do których jest nieupoważniony, pod groźbą braku kwalifikacji do świadczeń zdrowotnych oraz, wskazała zastrzeżenia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów. Powyższa informacja znalazła swoje potwierdzenie w informacjach publikowanych na portalach społecznościowych i przestrzeni medialnej - przekazuje nam Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.

,,Lekarze naruszają prawa pacjentów"

Jak informuje rzecznik, pacjentka wskazała, że: „(…) lekarz (będący kierownikiem placówki) odgraża się, że pacjentów, których uzna za niemiłych wykreśla z listy pacjentów, a mieszkając na wsi niestety nie ma wielu możliwości wyboru lekarza (…) Lekarze na bieżąco naruszają prawa pacjentów i nienależycie wykonują swoje obowiązki, nic więc dziwnego, że pacjentom zdarza się unosić. (…)”.