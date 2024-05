„Loczek” na piątkę, czyli oceniamy Stal Gorzów za mecz we Wrocławiu

SZYMON WOŹNIAK 2+1 (1*, 0, 1, -, -)

Ocena: 2-

Pokonani rywale: Bewley

W pierwszym biegu niedzielnego meczu pokonał Bewleya i wydawało się, że będzie solidnym punktem gorzowskiej ekipy. To było jednak wszystko, na co było stać pana Szymona.

Aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze: 1,783

OSKAR FAJFER 1 (0, 1, w, -, -)

Ocena: 1

Pokonani rywale: brak

We Wrocławiu był jedynym stalowcem, który nie pokonał żadnego rywala gospodarzy. To już kolejny mecz, w którym wychowanek Startu Gniezno „pracuje” na to, aby stracić miejsce w Stali Gorzów na przyszły sezon.

Aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze: 1,300

MARTIN VACULIK 12+1 (2, 1, 2*, 3, 2, 2)

Ocena: 4

Pokonani rywale: Bewley, Janowski, Kowolik, Krawczyk, Kowalski, Woffinden

Zdecydowanie najjaśniejszy punkt Stali podczas niedzielnego pojedynku. Do ideału jednak sporo brakowało. Żałujemy, że w ostatnim biegu spotkania nie zdołał zatrzymać za plecami Artioma Łaguty. Gdyby go pokonał, miałby na rozkładzie każdego z zawodników gospodarzy.

Aktualna średnia biegopunktowa w PGE Ekstralidze: 2,154