Lubuscy sportowcy otrzymali stypendia marszałka. Uhonorowani zostali również trenerzy

Stypendia sportowe. Uroczystość w Zielonej Górze

Stypendia sportowe. Na co młodzi sportowcy wydadzą te pieniądze?

Stypendium pozwala dofinansować koszty treningów, startów w zawodach oraz zakupu sprzętu. Są to duże wydatki. – Co zrobię z pieniędzmi? Będę dużo inwestować w siebie, psychologa, suplementy, trenowanie, wyjazdy, czyli wszystko to, co zawsze dookoła się toczy przy sporcie – przyznała Marika Majewska z AZS-AWF Gorzów Wlkp.