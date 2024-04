Lubuszanie na najwyższym stopniu podium turnieju Tchouk High Five w Nowej Soli

W nowosolskiej hali widowiskowo-sportowej rywalizowały tzw. szybkie piątki. Dwudniowy międzynarodowy turniej przyciągnął miłośników gry z Polski i Niemiec. Tchoukball, mało popularna gra zespołowa w województwie lubuskim, zdobywa coraz więcej rozgłosu i miłośników. Stowarzyszenie Tchoukball Lubuskie aktywnie promuję tę grę w środowiskach szkolnych, gdzie zachęca dzieci i młodzież do jej poznania, czego dowodem był ich udział w nowosolskiej imprezie. W turnieju udział wzięły 24 drużyny rywalizujące w trzech kategoriach wiekowych: do 12 lat, do 15 lat i open. Rozegrano 87 meczów.