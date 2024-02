Zielonogórscy gwardziści walczyli o medale i… sztabki złota

- Dorobek naszych strzelców jest imponujący, a do tego trzeba dodać zdobycze osiągnięte w tzw. Super Finale, w którym rywalizowano o sztabki złota – powiedział Jerzy Zarzycki, trener strzelców Gwardii. - Złotoryja to miasto, w którym funkcjonowały kopalnie złota, stąd pomysł na takie nagrody. Zwycięzcy otrzymali sztabki 20-gramowe z certyfikatem, zdobywcy drugich miejsc 15-gramowe, a trzecich 10-gramowe. W Super Finale pistoletowym „szalały” studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego, które zdobyły dwa pierwsze miejsca. Wielkie zwycięstwo odniosła Barbara Macur, a na drugim stopniu podium stanęła Maja Jarosińska. Strzelający z karabinów nie mieli tyle szczęścia i Super Finał kończyli poza podium. Trzeba jednak przyznać, że seniorzy i juniorzy Gwardii są dobrze przygotowani do sezonu 2024. Kolejny sprawdzian w Rawiczu, na Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski.