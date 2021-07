Lubuski Lider Biznesu. Zostało niewiele czasu na przesłanie zgłoszeń do konkursu red.

Jesteś szefem firmy, która dobrze radzi sobie na rynku? Zgłoś ją do Lubuskiego Lidera Biznesu. Udział w tym konkursie to jeden z najskuteczniejszych sposobów na promocję, warto skorzystać z takiej okazji. Wystarczy wysłać zgłoszenie do 15 lipca.