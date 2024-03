Ponad 20 osób znalazło tam pracę. To 200. sklep tej sieci marketów w kraju, a w Lubuskiem piętnasty. Klienci wejdą do środka w środę

Handel w Świebodzinie. Otwarcie nowego sklepu w środę

Bricomarché w Świebodzinie rozpoczyna działalność w parku handlowym Karuzela przy ul. Wojska Polskiego. W ofercie jest blisko 30 tys. referencji z kategorii, takich jak: artykuły budowlane, ogród, dekoracje czy majsterkowanie. Powierzchnia handlowa to 2 tys. mkw., do tego jest jeszcze niemal 1,3 tys. mkw. ogrodu zewnętrznego.

Do pracy zatrudniono 22-osobową kadrę. Działać będą trzy kasy.

- Sklep zaoferuje ponadto dodatkowe usługi, w postaci transportu zakupionych artykułów pod wskazany adres, transportu HDS, tj. za pomocą pojazdu ciężarowego z zainstalowanym dźwigiem, dzięki któremu można rozładować przewożony ładunek, czy możliwości cięcia blatów na miejscu – wymienia Bartłomiej Tarłowski, Menadżer ds. Komunikacji Korporacyjnej i Rozwoju Franczyzy.

W bezpośrednim sąsiedztwie Bricomarché jest 100 miejsc parkingowych, a w całym parku ponad 400. Sklep w Świebodzinie jest pierwszym należącym do przedsiębiorcy Adama Tratkiewicza. To 200. sklep Bricomarché w Polsce, a 15 w województwie.