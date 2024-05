Lubuski paralotniarz doznał poważnego wypadku. Pan Zenek z Krosna Odrzańskiego potrzebuje pomocy. Trwa zbiórka na rehabilitację

Pana Zenka z Krosna Odrzańskiego kojarzy pewnie większość okolicznych mieszkańców, choć może nie być tego świadoma. To właśnie on często na swojej paralotni fruwał nad Krosnem Odrzańskim. To jedno z wielu zainteresowań 68-latka. Ponadto zajmuje się również m.in. wędkarstwem i pszczelarstwem.

W tym roku Z. Mazur wybrał się na Teneryfę. Był to prezent z okazji urodzin. Tam też chciał oddać się swojej pasji, czyli lataniu. Jednak podczas lotu paralotnią nad hiszpańską wyspą coś się stało. Przy lądowaniu pojawiły się problemy i pan Zenek uderzył w ziemię. To był 6 lutego 2024 roku. Krośnianin wylądował w szpitalu.