Lubuszanka padła ofiarą oszustwa. Mieszkanka powiatu krośnieńskiego straciła 70 tys. zł

Oszustwo na wnuczkę i policjantkę

- Jak się okazało, po tym jak oszuści doprowadzili, by kobieta pozostała w domu sama i będąc z nią cały czas na linii, zadzwonili również do będącej w drodze córki — mówi kom. Justyna Kulka. - Określili godzinę, do której ma się pojawić, a także zadbali, aby nikt nie mógł się do niej dodzwonić. Gdy dotarli na parking komendy, zgodnie z poleceniem oczekiwali na zejście policjantki wraz z ich córką.

Gdy odjechali, do domu mieszkanki powiatu przyszedł nieznany mężczyzna, któremu przekazała pieniądze . O tym, że doszło do oszustwa, dowiedziała się jakiś czas później od swojej córki.

Po jakimś czasie postanowili jednak wejść do budynku i sprawdzić co się stało. Tam dowiedzieli się, że w komendzie nie pracuje funkcjonariuszka, o którą pytają i nie było takiego zdarzenia. Wracając do domu, próbowali dodzwonić się do mamy, by powiedzieć jej o ustaleniach, jednak bezskutecznie, gdyż telefon był cały czas zajęty.

W międzyczasie oddzwoniła do nich również córka, do której nie mogli się wcześniej dodzwonić, zaprzeczając, aby brała udział w opisanym wypadku. Gdy dotarli do domu mieszkanki powiatu, było już za późno i kobieta zdążyła przekazać swoje oszczędności.

- Słysząc historię o wypadku spowodowanym przez kogoś z rodziny i możliwości załatwienia sprawy poprzez przekazanie policjantom pieniędzy, musimy zachować szczególną ostrożność — mówi kom. J. Kulka. - Pamiętaj, że policjanci nigdy nie działają w taki sposób i nie będą chcieli od ciebie żadnej gotówki. Jeśli ktoś będzie kazał ci pozostać cały czas na linii, będzie wypytywał o posiadane w domu pieniądze, czy też próbował wymusić na tobie utrzymanie w tajemnicy całej rozmowy wiedz, że masz do czynienia z oszustem. Pierwsze co należy zrobić to mimo nalegań rozmówcy, rozłączyć się i zadzwonić do osoby, o której mowa w przedstawionym zdarzeniu, celem zweryfikowania historii. Gdy osoba ta nie odpowiada, zanim podejmiesz pochopne kroki, zadzwoń do najbliższej komendy. Tam dowiesz się, czy informacje, które usłyszałeś, są prawdziwe.

