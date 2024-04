Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Krośnie Odrzańskim otwarta od tygodni. Czy pacjenci mogą korzystać z nowego tomografu?

Już 12 grudnia zeszłego roku do szpitala w Krośnie Odrzańskim dostarczony został nowoczesny tomograf, który kosztował około 2 mln zł. Pieniądze na zakup pochodziły z Programu Inwestycji Strategicznych — w sumie powiat krośnieński pozyskał 3,9 mln zł na rozbudowę zakładu diagnostyki obrazowej wraz z budową łącznika z głównym budynkiem szpitala i wspomnianym zakupem tomografu. Cała inwestycja kosztowała 5 mln zł.

To jeden z najnowocześniejszych tomografów w województwie lubuskim. Wyposażony został on w najcięższy stół do tomografu — o wadze 315 kilogramów, co pozwoli na badanie pacjentów z nadwagą. Oprócz tego tomograf ma budowę tulejkową, co będzie korzystne dla pacjentów z klaustrofobią. Ponadto stół będzie obniżany do 315 mm, co jest istotne dla pacjentów unieruchomionych np. po wypadkach. Tomograf jest wspomagany sztuczną inteligencją.

25 marca 2024 roku doszło do oficjalnego otwarcia pracowni tomografii komputerowej. Wydawało się, że sprzęt od razu będzie dostępny dla pacjentów, ale zgłosili się do nas poirytowani mieszkańcy, którzy mówili, że tomograf może i jest, ale nie działa. Dlaczego?