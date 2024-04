Lubuski płetwonurek w jaskiniach pod Budapesztem! Niesamowite wrażenia!

Zobaczcie film echodnia.eu z nurkowania w Busku

- Właśnie wróciliśmy z Budapesztu, gdzie wraz z uczestnikami CN Darco nurkowaliśmy pod miastem, w jaskini Molnar Janos - opowiada Dariusz Drozdek. - To niesamowite miejsce dla osób uwielbiających adrenalinę. Maksymalna głębokość, na którą schodziliśmy to ok. 40 metrów, a czas pobytu w jaskini to 53 minuty, ale długości różne nawet do 109 metrów płynięcia i powrót. Wrażenia były niesamowite. Wybierzemy się jeszcze raz do Budy, do Kopalni. Na nurkowanie w kopalni Kőbánya. Po wschodniej stronie Budapesztu znajduje się labirynt wapiennych korytarzy i sal, czyli właśnie kopalnia Kőbánya.