Lubuskie: czekają nas burze z gradem. IMGW ostrzega przed gwałtowną zmianą pogody!

Pół roku poza domem, by dbać o bezpieczeństwo i gasić pożary. Jak wygląda praca pilota samolotu gaśniczego?

Wiele miesięcy poza domem, z krótkimi przerwami na powrót do rodziny. Ryzyko życia i wielka odpowiedzialność. Praca pilota samolotu gaśniczego to niezauważane i często niedoceniane zajęcie, choć można porównać je do pracy strażaków walczących z ogniem na ziemi.