Lubuskie Data Center w Gorzowie to nie yeti. Ma być otwarte już za kilka miesięcy

- Ten niezwykle wartościowy projekt zaczął obrastać legendą jak Yeti, o którym wszyscy słyszeli, ale nikt nie widział. Pomyśleliśmy więc, żeby pokazać to coś, co jest warte prawie 60 mln zł. To jeden z większych projektów, jakie aktualnie są realizowane w regionie – opowiadał w środę 3 kwietnia marszałek Marcin Jabłoński. Po południu zaprosił dziennikarzy na teren szpitala przy ul. Walczaka, gdzie w zabytkowym budynku lecznicy, w którym przed laty była m.in. kuchnia i pralnia, powstaje właśnie Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Lubuskie Data Center.

Co kryje się pod tą nazwą? To miejsce, w którym będzie baza danych cyfrowych.

- Będą tu dane placówek medycznych, wszystkie dane pacjentów, wszystkie informacje przestrzenne – opowiadał nam marszałek Jabłoński, gdy dopytywaliśmy o szczegóły. - Będziemy mogli też zaproponować ofertę samorządom lokalnym i jednostkom publicznym. Nie będą musieli kupować drogiego sprzętu, robić pancernych szaf, drzwi, klimatyzacji w swoich serwerowniach. To wszystko będzie tu. Będzie to tak zorganizowane, że nic się tym danym nie stanie – mówił dalej Marcin Jabłoński.