Lubuskie, jak z bajki! Oto 50 wspaniałych pałaców i dworów z naszych okolic. Takie piękne zabytki mamy w regionie

Na zdjęciu widzicie pałac w Przełazach. W Lubuskiem nie brakuje pięknych obiektów. Zapraszamy Was na wycieczkę po 50 z nich. Będzie to nietypowa wycieczka, bo poznacie pałace dzięki niezwykle precyzyjnym rysunkom Roberta Jurgi, które przygotował na zlecenie Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. To ruszamy! Może Was to zachęci do wycieczek w realu.W województwie lubuskim naliczono 250 zamków, pałaców i dworów. Są często dziełem wybitnych architektów, były własnością wielkich rodów i opowiadają wspaniałe historie. Obejrzyj Rysunki Roberta Jurgi.ZOBACZ FILM - REMONT PAŁACU W DEBRZNICY

Grzegorz Walkowski